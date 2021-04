Iheanacho trapt Leicester naar eerste FA Cup-finale in meer dan 50 jaar

Ongeveer 4.000 supporters mochten de halve finale van de FA Cup tussen Leicester en Southampton bijwonen als test voor de terugkeer van supporters bij de versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland.

Maar die fans kregen weinig te zien om zich over op te winden in een kansloze eerste helft. De tweede helft was nauwelijks beter, maar daar zullen de fans van Leicester niet om gemaald hebben.

Na voorbereidend werk van Jamie Vardy kon Iheanacho in 2 tijden en met een gelukje de 1-0 maken. De Nigeriaanse aanvaller is de laatste tijd goed bij schot, het was al zijn 10e goal in zijn laatste 7 duels.

Southampton, dat op weg naar de halve finales geen enkele goal had geslikt, was niet bij machte om Leicester te ontmantelen en kon geen enkele poging op doel afleveren. Zo staat Leicester voor het eerst sinds 1969 in de finale van de FA Cup. Daarin treffen Tielemans, Castagne en Praet Chelsea op 15 mei.