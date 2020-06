Arsenal plaatst zich in de slotminuten voor de halve finale van de FA Cup

Arsenal maakte in de beginfase een zwakke indruk op bezoek bij Sheffield United, maar het werd een handje gehopen. Na 25 minuten kregen de Gunners na een lichte overtreding een strafschop. Pépé zette die om: 0-1 voor de bezoekers, ook de stand bij de rust.



In de tweede helft probeerde Sheffield-doelman Dean Henderson dan maar zelf het tij te doen keren. Hij pakte uit met een bijzonder verre uittrap. Daarmee verrasste hij zijn collega-doelman aan de overkant, maar het schot ging uiteindelijk nipt over.

De grootste opwinding kwam in de slotfase. Na knullig verdedigend werk in de Arsenal-defensie kon McGoldrick vlak voor tijd de 1-1 binnenduwen. Verleningen leken dus in de maak, maar dat was buiten Dani Ceballos gerekend. Hij trapte Arsenal met een lage schuiver in de 91e minuut toch nog naar de halve finales.

Ook Manchester United is al zeker van een plaats bij de laatste 4. Straks speelt Leicester nog tegen Chelsea. De jarige Kevin De Bruyne trekt met Manchester City naar Newcastle.