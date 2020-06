10 Norwich-spelers kraken pas in 118e minuut tegen Manchester United

Om zijn spelers tijdens het moordende speelschema in Engeland wat te ontlasten, koos Solskjaer voor enkele jongens die sinds de herstart minder in actie kwamen.

Zo kregen we niet het koningskoppel Rashford-Martial vooraan, maar wel Lingard-Ighalo. Degadatiekandidaat Norwich verdedigde zoals verwacht met hand en tand, een tactiek die meer dan een helft leek te werken.

Tot Ighalo dan toch eens los was en wist te scoren. Het zware werk voor United leek achter de rug, maar dat was buiten Cantwell gerekend, die met een schitterende streep van zo'n 20 meter Romero, de doublure van De Gea, te grazen nam.

We kregen nog meer eenrichtingsvoetbal toen vlak voor de verlengingen Timm Klose - geen familie van - met rood naar de kant moest. Toch hield Norwich ook in de verlengingen goed stand. Strafschopspecialist Tim Krul wreef zich al in de handen. Tot Maguire in de 118e ten volle profiteerde van een warrige situatie voor het doel van de Nederlander.