Rooney kan zijn ex-club Manchester United niet uit de kwartfinales houden

Wayne Rooney, topschutter aller tijden van Manchester United, kreeg een hartelijk applaus van de bezoekende fans. Op het veld liet de 34-jarige Rooney zich ook niet onbetuigd, onder meer met 2 fraaie vrijschoppen. Maar meteen was ook duidelijk waar het schoentje knelde bij Derby: de afwerking.

Bij Manchester United was het iets na het halfuur wel raak. Shaw kon de doelman van Derby verschalken met een vreemde botsende bal. Ook Ighalo had wat geluk bij zijn 0-2, maar het betekende wel de doodsteek voor de ploeg van Cocu.

Na de rust gaf Derby de moed niet op, al was het maar om dat verdiende doelpuntje te maken. Dat was hen niet gegund, wel zagen ze Ighalo een 2e keer scoren en zo de trofee voor Man van de Match in de wacht slepen.