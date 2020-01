Odoi en Fulham zijn Aston Villa en Engels de baas dankzij prachtgoals

Fulham en Aston Villa stonden voor het eerst tegenover elkaar sinds de play-off-finale voor promotie naar de Premier League in 2018. Toen trok Fulham aan het langste eind en dat was ook vandaag het geval in de FA Cup.

Denis Odoi zag Anthony Knockaert na de rust de score openen. De ex-speler van Standard kwam naar binnen en krulde met zijn linker de bal in de bovenhoek. Tien minuten later maakte Aston Villa gelijk dankzij El Ghazi.

Maar invaller Harry Arter kroonde zich tot de matchwinnaar. Enkele minuten na zijn invalbeurt mikte Arter zijn afstansschot in de bovenhoek. Met zijn eerste goal voor Fulham bezegelde Arter het lot van Aston Villa. Opvallend: Aston Villa wacht nu al 4 jaar op een overwinning in de FA Cup.