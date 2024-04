Phil Foden doet Kevin De Bruyne vergeten met geweldige hattrick voor Man. City tegen Aston Villa

Manchester City heeft in eigen huis eenvoudig afstand genomen van Aston Villa. Dankzij een briljant duo Foden-Rodri werd de 4e in de stand met 4-1 naar huis gestuurd. Ook Jeremy Doku deed zijn duit in het zakje, Kevin De Bruyne en Erling Haaland bleven zelfs een hele wedstrijd op de bank. Bij Aston Villa viel Youri Tielemans na een uur in. Ook Arsenal liet vanavond geen steek vallen, het won met 2-0 van Luton Town.

Manchester City heeft geen steek laten vallen in de razendspannende Engelse titelstrijd. Met Kevin De Bruyne een hele wedstrijd op de bank werd eenvoudig afstand genomen van de 4e in de stand, Aston Villa.

Jeremy Doku mocht wel starten, en hij had er zin in. De Rode Duivel begon voortvarend en zorgde met een knappe assist voor de 1-0 van Rodri.

Aston Villa, waar Youri Tielemans pas na een een uur mocht invallen, liet zich niet doen en scoorde mooi tegen via Jhon Durán. Ze leken met een gelijkspel de rust te halen, tot de grote Foden-show begon. De middenvelder trapte een vrije trap door een slecht opgestelde muur in doel.



In de tweede helft ging een dominant Man. City door op zijn elan. Na een geweldige actie van Rodri kon Foden de score uitdiepen, enkele minuten later zette de Engelsman zelf de kers op de taart. Met een geweldig schot in de winkelhaak zorgde hij voor de 4-1.



Door de overwinning blijft Man. City in het spoor van Arsenal, dat eerder op de avond eenvoudig afrekende met Luton Town. Odegaard en een eigen doelpunt van Hashioka (ex-STVV) zorgden voor een eenvoudige 2-0-overwinning. Liverpool speelt morgen nog en kan dan opnieuw naar de leiding springen.