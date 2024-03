BEKIJK: Newcastle gaat nog met de zege aan de haal na spectaculaire comeback tegen West Ham

za 30 maart 2024 16:19

Newcastle United einde 4 - 3 West Ham United 6' - Doelpunt strafschop - Alexander Isak (1 - 0) 17' - Verv. Jamaal Lascelles door Emil Krafth 21' - Doelpunt - Michail Antonio (1 - 1) 40' - Geel - Tomáš Soucek 45+10' - Doelpunt - Mohammed Kudus (1 - 2) 48' - Doelpunt - Jarrod Bowen (1 - 3) 56' - Verv. Valentino Livramento door Miguel Almirón 57' - Verv. Joe Willock door Elliot Anderson 57' - Verv. Emil Krafth door Lewis Hall 67' - Verv. Miguel Almirón door Harvey Barnes 69' - Verv. Michail Antonio door Kalvin Phillips 77' - Doelpunt strafschop - Alexander Isak (2 - 3) 80' - Geel - Anthony Gordon 83' - Doelpunt - Harvey Barnes (3 - 3) 83' - Geel - Harvey Barnes 83' - Verv. James Ward-Prowse door Ben Johnson 90' - Doelpunt - Harvey Barnes (4 - 3) 90+3' - Verv. Vladimír Coufal door Danny Ings 90+4' - Geel - Alexander Isak 90+4' - Geel 2 - Anthony Gordon Premier League - speeldag 30 - 30/03/24 - 13:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 6' Alexander Isak 6' Alexander Isak 1 - 0 21' Michail Antonio 1 - 1 Michail Antonio 21' 45+10' Mohammed Kudus 1 - 2 Mohammed Kudus 45+10' 48' Jarrod Bowen 1 - 3 Jarrod Bowen 48' 77' Alexander Isak 77' Alexander Isak 2 - 3 83' Harvey Barnes 83' Harvey Barnes 3 - 3 90' Harvey Barnes 90' Harvey Barnes 4 - 3

Zeven goals, twee identieke strafschoppen, 20 minuten extra tijd, een wissel onder de lat, een remontada en een rode kaart: de partij tussen Newcastle en West Ham had zowat alles wat je maar kan bedenken. Voor de thuisploeg werd het uiteindelijk een feest, de bezoekers uit Londen dropen na een 4-3-nederlaag af.

Wie deze middag tijd vrijmaakte voor de clash tussen Newcastle United en West Ham United, kreeg een partij om duimen en vingers bij af te likken. De wedstrijd was nog niet begonnen, of het leer lag al op de stip. Gordon dook in minuut 2 als een duiveltje-uit-een-doosje op voor Coufal, die net het leer wilde wegknallen. De Tsjech maaide de winger onderuit, Isak schoof de strafschop - na een lange VAR-interventie - via de paal binnen. Een kwartier later verschalkte Paqueta aan de overkant de volledige ploeg van Newcastle met een simpel lobballetje, Antonio liet de één-op-één met Dubravka niet liggen en poeierde de 1-1 in doel.

Nog was het voor rust niet afgelopen. In minuut 45+10' - wel erg zeldzaam in een eerste helft - trapte Kudus de bezoekers nog op voorsprong. Protest bij Newcastle, want Schär lag nog geblesseerd op de grond, maar de goal telde wel degelijk. Na rust verscheen West Ham met een nieuw sluitstuk op het veld. De geblesseerde Areola moest naar de kant, Fabianski nam over. Slechts een van de doorslaggevende wissels in deze partij. Maar Fabianski zag in minuut 48 wel al hoe Bowen in amper 18 seconden het veld overstak na een hoekschop van Newcastle. De Engelse international schoof de geruststellende 1-3 in doel.

Voor het vervolg van de partij nemen we u weer even mee naar de eerste helft. Herinnert u zich nog wat in minuut 2 gebeurde? Gordon sprong als een duiveltje-uit-een-doosje voor de neus van een verdediger en versierde een strafschop, Isak bedankte en werkte af. Een kunstje dat beide heren in minuut 75 nog eens vlekkeloos zouden herhalen. Het enige verschil: boosdoener was deze keer niet Coufal, wel Kalvin Phillips. De remontada was in elk geval ingezet, 2-3.