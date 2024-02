BEKIJK: Arsenal verplettert West Ham in stadsderby, Leandro Trossard maakt heerlijke goal

Arsenal heeft West Ham een pijnlijk lesje geleerd. West Ham slikt op eigen veld maar liefst 6 goals in de Londense derby. Rode Duivel Leandro Trossard pikte zijn goaltje mee, een knappe krul in de bovenhoek. Arsenal blijft zo in de titelstrijd.

Arsenal had dit seizoen al twee keer verloren van West Ham, maar haalde nu zijn gram in de burenstrijd. Bij de rust was het varkentje al gewassen, want in een dol kwartier zorgden Saliba, Saka, Gabriel en Trossard voor een bonus van 4 goals.

De 0-4 van Leandro Trossard was heerlijk om te zien. Met twee baltoetsen bezorgde hij zichzelf de ruimte om uit te halen en hij krulde de bal knap in de bovenhoek. Sommige fans van West Ham konden het niet meer aanzien en verlieten de tribune.

Na de rust controleerde Arsenal de wedstrijd. Saka pikte zijn tweede van de namiddag mee en daarna volgde nog een mooi moment. Declan Rice, die al goed was voor 2 assists, trapte tegen zijn ex-ploeg de 0-6 keihard in doel. Hij juichte niet.

Arsenal blijft zo meer dan een woordje meespreken in de titelstrijd in de Premier League. Dankzij de 6 goals heeft het ook zijn doelpuntensaldo wat opgekrikt.