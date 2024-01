BEKIJK: Leandro Trossard helpt Arsenal met eerste doelpunt in drie maanden aan ruime zege

Arsenal heeft in zijn eerste competitiewedstrijd van het jaar stevig uitgehaald. 'The Gunners' sloegen Crystal Palace met vijf doelpunten om de oren en haken zo bovenaan de stand hun wagonnetje aan. Ook basisspeler Leandro Trossard pikte zijn goaltje mee en beëindigde daarmee een droogte van drie maanden.

Het Engelse voetbal had zich vorige week weer op gang getrokken met de FA Cup. Voor Arsenal was die herstart wel niet vlekkeloos verlopen, want het werd uitgeschakeld door Liverpool. In de Premier League hoopten 'The Gunners' zaterdag de rug te rechten tegen stadsgenoot Crystal Palace.



Lang hoefde Leandro Trossard en co. - onze landgenoot stond bij Arsenal nog eens in de basis - niet te wachten op een voorsprong. Gabriel knikte een voorzet van Rice na elf minuten binnen.



Met de rust in zicht werd de voorsprong al verdubbeld. Opnieuw Gabriel kon inkoppen, maar uiteindelijk was het de ongelukkige Palace-doelman Dean Henderson die het leer over zijn eigen doellijn werkte.



Bij de bezoekers was het kalf al half verdronken, maar pas op het uur viel het nekschot. Trossard werkte een heerlijke counter knap af, het eerste doelpunt voor de Rode Duivel sinds Wapenstilstand. In de extra tijd dikte Gabriel Martinelli de cijfers nog aan met twee doelpunten.



Arsenal komt dankzij de ruime zege voorlopig naast Aston Villa en Manchester City op plek twee in het klassement. De kloof met leider Liverpool bedraagt twee punten, maar 'The Reds' komen morgenavond wel nog in actie.