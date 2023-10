Brighton & Hove Albion-Liverpool

Ibrahima Konaté (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion).

Ibrahima Konaté (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 95.

Vrije trap voor Liverpool. Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion) hield Ryan Gravenberch vast en dat had de scheidsrechter gezien.

Vrije trap voor Liverpool. Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion) hield Ryan Gravenberch vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 94.

Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alexis Mac Allister (Liverpool).

Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alexis Mac Allister (Liverpool). tweede helft, minuut 90.

Ryan Gravenberch (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion).

Ryan Gravenberch (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 89.

Joe Gomez (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion).

Joe Gomez (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 86.

clock 83'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Solly March (Brighton & Hove Albion), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 83.