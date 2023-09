De Wolves bijten Manchester City de strot af, Doku kan 1e puntenverlies niet vermijden

Jeremy Doku had de voorbije matchen kunnen overtuigen op de linkerflank en mocht van Pep Guardiola ook nu weer flitsen vanaf de aftrap.



Doku drukte opnieuw zijn stempel, vooral dan in de eerste helft. Maar toch ging Manchester City rusten met een achterstand, na een ietwat gelukkig doelpunt voor Wolverhampton, een owngoal van Ruben Dias.



Bij de Wolves bleven de pionnetjes goed opgesteld staan. Vooral Craig Dawson speelde een ijzersterke partij door Erling Haaland in zijn achterzak te houden.



Toch kwam City op gelijke hoogte. Julian Alvarez bewees een waardige vervanger te zijn van Kevin De Bruyne door Josué Sa met een vrijschop te vloeren.



Erop en erover, denk je dan. Maar het was Wolverhampton dat bij een zeldzaam bezoekje aan het vijandige gebied toch weer kon scoren. Alles viel nét goed, Hee-Chan Hwang ranselde de bal in doel.



Guardiola injecteerde nog wat vers bloed in zijn ploeg, maar aanvallend bleef het een bloedeloze bedoening. Het eerste puntenverlies van het seizoen voor de kampioen is een feit.