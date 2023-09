Thomas Kaminski viert mee historische eerste zege van Luton Town in Premier League

Everton zag er twee keer niet goed uit op stilstaande fases in de eerste helft en twee keer werd dat cash betaald. Eerst profiteerde Lockyer van slecht verdedigen, daarna scoorde Morris met een knappe half-volley: 0-2.

Everton had te weinig creativiteit om de defensie van Luton, onder leiding van doelman Thomas Kaminski, uit verband te spelen. De Belgische keeper kwam net voor de pauze wel in een schietkraam terecht.

Na een scrimmage voor doel duwde Calvert-Lewin de 1-2 over de lijn, ook Onana had zijn poging gewaagd. Na een lange check om te kijken of er niemand buitenspel stond, keurde de VAR de aansluitingstreffer goed.

Everton voerde de druk in de slotfase nog op, maar dankzij enkele reddingen van Kaminski hield Luton Town de historische eerste zege in de Premier League vast.