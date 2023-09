Aston Villa plukt de zeemeeuwen van Brighton hardhandig uit de lucht

Het wervelende spel van Brighton kreeg de voorbije weken niet gewoon bloemetjes, maar hele bloementuilen toegeworpen. Maar tegen Aston Villa waren ze onherkenbaar.



Na amper 26 minuten stond het al 3-0, na een dubbel salvo van Man van de Match Ollie Watkins en een onbeholpen actie van Pervis Estupiñan, die resulteerde in een owngoal.



Met zijn eerste goal in een Brighton-shirt gaf Ansu Fati de bezoekers weer even hoop, maar het was opnieuw Watkins die het waakvlammetje bluste.



In de slotfase moest Brighton de kelk nog tot op de bodem ledigen. In de 90e minuut mocht ook Youri Tielemans zijn opwachting maken.



In de stand komt Aston Villa nu boven Brighton te staan, weliswaar met evenveel punten.