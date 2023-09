Premier League-geschiedenis: Newcastle maalt Sheffield United fijn met 8 verschillende doelpuntenmakers

Newcastle was met een 6 op 15 niet bepaald overtuigend van start gegaan in de Premier League, maar voetbalde zondagavond de twijfels helemaal van zich af op bezoek bij Sheffield United.

Bij de rust stond het al 0-3, telkens op aangeven van assistkoning Kieran Trippier. De thuisploeg hing dan al in de touwen en werd in de 2e helft finaal tegen het canvas gemept en telkens was het een andere Newcastle-speler die Sheffield een nieuwe mep verkocht.

Bij 0-8 en 8 verschillende doelpuntenmakers vonden de bezoekers het welletjes. Nooit eerder scoorde een team in de Premier League 8 keer met 8 verschillende schutters.