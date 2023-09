BEKIJK: Blunderende Bart Verbruggen biedt Bournemouth 0-1 op presenteerblaadje aan

Ex-Anderlecht-keeper Bart Verbruggen heeft Bournemouth zondagmiddag een doelpunt in geschenkverpakking aangeboden. De doelman van Brighton ging flink de mist in bij het uitvoetballen en dat werd meteen afgestraft door de bezoekers. Gelukkig voor Brighton bleef zijn flater zonder gevolg, want zijn team won uiteindelijk nog met 3-1, onder meer met 2 goals van Kaoru Mitoma (ex-Union).