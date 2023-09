Debuterende Jeremy Doku blijft foutloos met City, ook Castagne maakt eerste minuten bij Fulham

Jeremy Doku liet het bij zijn debuut af en toe flitsen boven het Etihad Stadium, maar donderen deed het vooralsnog niet.



Onze landgenoot pakte in zijn eerste minuten meteen uit met enkele flukse dribbels. Of het nu in de Jupiler Pro League, de Ligue 1 of de Premier League is: de Belgische dribbelkont is 1 op 1 veelal niet te volgen.



Alsof zijn tegenstanders naar rook grepen, glipte de Rode Duivel in enkele keren door de linies van Fulham, maar scoren of assisteren lukte Doku in zijn eerste 75 minuten nog niet.