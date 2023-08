Manchester United knokt zich op karakter naar zege na vroege 0-2-achterstand tegen Nottingham

Manchester United heeft gedaan wat het moest doen tegen Nottingham Forest: winnen. Het team van coach Erik ten Hag maakte het zichzelf wel erg lastig door de bezoekers eerst een voorgift van 2 goals cadeau te doen. De opluchting op Old Trafford was dan ook groot toen de thuisploeg die scheve situatie in de 2e helft alsnog recht kon zetten.