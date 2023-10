BEKIJK: Kompany en Burnley hebben eerste zege te pakken, met dank aan enkele oude bekenden

Luton knokte zich weer in de match. Ameen Al-Dakhil kreeg veel werk op te knappen in de verdediging van Burnley. Op 7 minuten van het einde maakte Elijah Adebayo er 1-1 van.

De Rode Duivel moest zich net voor de pauze een eerste keer omdraaien. Lyle Foster (ex-Cercle en -Westerlo) had hem geklopt na een pass van Sander Berge (ex-Genk). De Zuid-Afrikaan speelde zijn eerste match na 3 schorsingsdagen.

Toch werd het geen gelijkspel in de wedstrijd tussen de twee nieuwkomers, want Jacob Bruun Larsen kreeg Luton snel weer stil. Na een mooie actie draaide hij de bal knap in de verste hoek.



Hannes Delcroix viel laat in, Mike Trésor kwam niet van de bank. Bij Luton geen spoor van Albert Sambi Lokonga, het jeugdproduct van paars-wit is maanden out met een hamstringblessure.