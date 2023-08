Kaminski moet zich vier keer omdraaien bij zijn Premier League-debuut

Thomas Kaminski, die deze mercato het doel van Blackburn inwisselde voor dat van Luton, moest zich in zijn eerste match op het hoogste niveau in Engeland vier keer omdraaien.

Een kopbal van Solly March en een penalty van Joao Pedro hielpen Brighton op 2-0. De aansluitingstreffer van Carlton Morris op strafschop bracht de spanning terug, maar ex-Unionist Simon Adingra drukte de hoop op een eventuele remonte al snel de kop in. Evan Ferguson voltrok de zware eindstand.

Luton speelde 31 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau in Engeland. Vooral voor middenvelder Pelly Ruddock Mpanzu was het speciaal. Hij is de eerste voetballer die met een Engelse club vanaf het vijfde niveau naar de Premier League wist door te stoten.