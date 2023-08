Ambitieus Arsenal begint seizoen met zakelijke zege tegen Nottingham Forest

Geen valse start voor Arsenal.

De ambitieuze ploeg van Mikel Arteta begon zijn seizoen zoals het dat vorig jaar eindigde: met veel balbezit. Tegen het Nottingham Forest van Orel Mangala domineerde het de beginfase.

Maar pas halverwege de eerste helft loonde het uiteindelijk voor rood-wit. Gabriel Martinelli haalde zijn Braziliaanse beentjes boven en deed een samba doorheen de defensie van Forrest. Eddie Nketiah bedankte en drukte de bal via het been van verdediger Joe Worrall in doel: 1-0.

Amper vijf minuten later verdubbelde Bukayo Saka de voorsprong in Noord-Londen. De Engelse international kwam naar binnen en krulde de bal heerlijk in de linkerbovenhoek.

Na de rust verwaterde de wedstrijd en haalde de vicekampioen zijn voet van het gaspedaal. Een kleine tien minuten voor tijd schrikte het Emirates Stadium toch op door twee invallers bij de bezoekers. Na een corner voor Arsenal rende Anthony Elanga het hele veld over en bood hij Taiwo Awoniyi (ex-Gent en -Moeskroen) de aansluitingstreffer aan.

Trossard mocht nog een kleine twintig minuten meespelen voor Arsenal. Mangala werd in het slot vervangen door Cheikhou Kouyate (ex-Anderlecht), maar ook die kon de nederlaag niet afwenden.