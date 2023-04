Arsenal blijft op titelkoers na ruime zege tegen Leeds, Trossard strooit weer met assist

Na de zege van Manchester City in de topper tegen Liverpool was de opdracht duidelijk voor Arsenal: de Gunners moesten winnen om de eerste achtervolger op afstand te houden.

Met Leandro Trossard in de basis vatte de thuisploeg de koe meteen bij de horens, al duurde het nog tot 10 minuten voor de rust vooraleer Arsenal zijn veldoverwicht kon uitdrukken in een doelpunt. Gabriel Jesus werd geraakt in de zestien en zette de pingel zelf om.

Na de thee gingen de Gunners door op hun elan. White verzilverde een voorzet van Martinelli en Jesus deed niet veel later hetzelfde met een assist van Trossard.

Met de 3-0 nog voor de rust op het scorebord kon Arsenal het zich permitteren wat gas terug te nemen. In het slotkwartier nagelde Leeds-speler Kristensen nog de 3-1 tegen het net, maar Xhaka nam de laatste twijfels weg met een rake kopbal.