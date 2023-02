Leandro Trossard helpt Arsenal met een assist aan 0-1-overwinning tegen Leicester

Leandro Trossard heeft Arsenal aan een nieuwe overwinning geholpen in de Premier League. Op het veld van Leicester City won de Londense club met het kleinste verschil. In de 1e helft werd een goal van Trossard nog afgekeurd na een fout op de keeper, in de 2e helft zette de Rode Duivel Martinelli op weg naar een 0-1 voorsprong. Arsenal blijft leider en vergroot zijn voorsprong op Manchester City tot 5 punten. City speelt later vanavond tegen Bournemouth.