Erling Haaland luistert gezondheidswandeling van City op met recordgoal

Kevin De Bruyne had na zijn gemiste Champions League-match het dokterskabinet verlaten, maar dokter Pep Guardiola liet zijn patiënt op de bank uitrusten.

De flitsen van KDB waren niet nodig: City schudde Bournemouth als een stofje van zich af.

Vooral de 0-2 van Erling Haaland kreeg heel wat aandacht. In zijn 24e Premier League-match scoorde hij zijn 27e doelpunt.

Daarmee is de Noor de beste City-schutter in één Premier League-seizoen in de geschiedenis.

Hij doet nu beter dan Sergio Agüero. De Argentijn flitste in 2014-2015 26 keer in 33 competitiematchen.