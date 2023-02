Nog meer zorgen voor zwalpend Chelsea: Southampton komt winnen op Stamford Bridge

De ref grijpt in: Sekou Mara (Southampton) deelde een duw uit.

De ref grijpt in: Sekou Mara (Southampton) deelde een duw uit. tweede helft, minuut 100.

Vrije trap voor Chelsea. Romain Perraud (Southampton) hield Raheem Sterling vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 98.

clock 90+7'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door James Ward-Prowse (Southampton), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 97.