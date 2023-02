275 miljoen aan wintertransfers op het veld, maar weer geen zege voor Chelsea

Graham Potter stelde liefst 5 spelers op die voor Nieuwjaar nog een ander shirt droegen: Enzo Fernandez (121 miljoen), Mychailo Moedryk (70 miljoen), Benoît Badiashile (38 miljoen), Noni Madueke (35 miljoen) en João Felix (11 miljoen huurprijs).

Al dat kapitaal leek aanvankelijk goed te renderen, met vooral een ongrijpbare Felix in het eerste halfuur. Het was dan ook geen toeval dat de Portugees na een kwartier wist te scoren, een bevrijdend doelpunt na twee brilscores op een rij voor Chelsea.



Maar de euforie verstomde snel, toen Emerson Palmieri tegen zijn ex-ploeg gelijk kon maken. West Ham trok dat momentum door in de 2e helft, al waren de kansen schaars.



In de slotfase speelde invaller Soucek een opvallende rol. Eerst werd zijn doelpunt pas na een lange studie van de VAR voor buitenspel afgekeurd, daarna viel hij op de bal in zijn eigen 16, waarbij hij zijn arm beroerde. "Schitterende save van Soucek op het schot van Gallagher", tweette het officiële account van Chelsea cynisch.