BEKIJK: Kapitein Ødegaard lanceert titelambities Arsenal naar nieuwe hoogtes met lage kogel in derby

Alsof het universum de hegemonie van Manchester City wil doorprikken.



Een dag na de nederlaag van De Bruyne en co in de stadsderby, stond leider Arsenal tegenover zijn eeuwige Londense rivaal.



Op het veld van Tottenham begonnen de bezoekers het best aan de partij. Doelman Hugo Lloris hielp niet veel later twee handjes om de openingsgoal te maken. De Fransman werkte een voorzet van Saka knullig in eigen doel.



Het sein voor Arsenal om even vol gas te geven. Kapitein Ødegaard fungeerde als machinist van de rode sneltrein. Hij verdeelde, heerste en gaf met een lag schuiver al vroeg een nekschot aan de Spurs.



De thuisploeg probeerde de leider in de Premier League nog in verlegenheid te brengen, maar die voetbalde uit een zetel. Enkel een opstootje na affluiten tussen doelman Ramsdale en Richarlison deed het team even opschrikken.



Arsenal vergroot zo zijn kloof op City naar 8 punten en zet een stap(je) richting titel.