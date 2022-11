Haaland "Houdini" zorgt in slotminuut voor verlossing, De Bruyne opnieuw van levensbelang voor City

Erling Haaland en Kevin De Bruyne: een garantie op doelpunten. Ook vandaag kon Pep Guardiola weer rekenen op zijn dodelijk duo. City viel na een half uur met 10, maar panikeerde nadien geen seconde. De verlossing in The Great Escape kwam er wel pas in de allerlaatste minuut, door - jawel - Haaland/De Bruyne.