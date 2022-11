BEKIJK: Nieuwe week, nieuwe wereldgoal van Youri Tielemans, die met Leicester wint van Everton

De dramatische seizoensstart van Leicester lijkt stilaan doorgespoeld. Na twee zeges tegen degradatieconcurrenten Leeds en Wolverhampton verloren de Foxes vorige week van Manchester City, zaterdag knoopten ze opnieuw aan met de zege.

Op bezoek bij Everton kon het opnieuw rekenen op smaakmaker Youri Tielemans om de ban te breken. Net zoals twee weken geleden tegen Wolves deed Tielemans dat met een wereldgoal: hij ving een afvallende bal met de knie op en pegelde het leer meesterlijk in de winkelhaak.

Leicester was de beste ploeg in Goodison Park, maar moest wel knokken voor de drie punten. Pas vlak voor tijd kon het via Harvey Barnes de zege veiligstellen: 0-2. In de Premier League maakt Leicester een reuzensprong van 18 naar 13, maar in de kelder van het klassement blijft alles wel op een zakdoek zitten.