Arsenal wint de topper bij Chelsea en blijft op kop in de Premier League

Na de overwinning van Manchester City tegen Fulham moest Arsenal winnen om op kop te blijven in de Premier League. Een makkelijke opdracht was dat niet, met een bezoekje aan stadsrivaal Chelsea.

De bezoekers hadden op Stamford Bridge wel het meeste van het spel, thuisploeg Chelsea maakte geen beklijvende indruk. In de 1e helft was de beste kans voor Gabriel Jesus, maar de Braziliaan kwam enkele centimeters tekort om zijn hoofd tegen een voorzet van Martinelli te zetten.

Ook na de pauze had Arsenal het onder controle en vond op het uur ook de weg naar doel. Een hoekschop van Saka ging aan alles en iedereen voorbij, verdediger Gabriel gaf de bal een laatste duwtje: 0-1.

Chelsea probeerde de bakens nog te verzetten met enkele verse krachten, maar het was allemaal te weinig om Arsenal in verlegenheid te brengen. Dankzij de zege wippen de Gunners weer over Manchester City, dat op 2 punten volgt.