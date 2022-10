BEKIJK: Leandro Trossard zet Brighton op weg naar ruime zege tegen Chelsea

Trossard gidst Brighton naar overtuigende zege

Roberto Martinez sprak eerder deze week zijn vertrouwen in Eden Hazard nog eens uit. Leandro Trossard toonde de voorbije maand al dat hij in bloedvorm verkeert naar aanloop van het WK en schitterde vandaag opnieuw.



Al na enkele minuten rondde Trossard op knappe wijze het voorbereidende werk van Mitoma (ex-Union) af, die zijn eerste basisplaats zo bekroonde met een assist.



Chelsea was duidelijk van slag na die vroege tegengoal. Met twee own goals telde het zichzelf al uit voor de rust.



Na de koffie kon Havertz nog even spanning in de wedstrijd brengen maar Chelsea maakte nooit echt aanspraak op een comeback. Pascal Gross deed in de extra tijd helemaal de boeken toe met de 4-1.



Brighton smeert zijn ex-coach Potter dus een eerste nederlaag aan in Londense loondienst. Het nadert bovendien tot op 3 punten van The Blues.