Arsenal smeert Nottingham forfaitcijfers aan en springt weer over City naar de leiding

Vorige week verraste Nottingham Forest nog door Liverpool te verschalken, maar nu maakte de laatste in de stand geen kans tegen een swingende koploper.

Arsenal schoot stevig uit de startblokken met een goal van Martinelli na enkele minuten spelen. Het enige smetje op de wedstrijd van Arsenal was de blessure van Saka. Halverwege de eerste helft moest hij naar de kant.

In de tweede helft herhaalden The Gunners hun sterke start nog eens, maar nu nog straffer. Op een tiental minuten tijd mepte de thuisploeg Nottingham helemaal tegen het canvas. Nelson scoorde twee keer en ook Partey trof fraai raak.



Het sein voor Arsenal-coach Arteta om heel wat personeelswissels door te voeren. De forfaitcijfers kwamen toch nog op het bord via Ødegaard.

Arsenal is weer koploper in de Premier League, Nottingham blijft de hekkensluiter.