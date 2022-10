Slapende reus Newcastle ontwaakt: ook Tottenham maakt kennis met aanstormende grootmacht

Lucas Moura (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jacob Murphy (Newcastle United).

Lucas Moura (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jacob Murphy (Newcastle United). tweede helft, minuut 96.

Ivan Perišic (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kieran Trippier (Newcastle United). tweede helft, minuut 93.

Matt Doherty (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Joelinton (Newcastle United). tweede helft, minuut 90.

Emerson Royal (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Chris Wood (Newcastle United). tweede helft, minuut 89.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Eric Dier (Tottenham Hotspur) stond buitenspel. tweede helft, minuut 87.

clock 86'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Lucas Moura (Tottenham Hotspur), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 86.