Southampton maakt een einde aan de zegereeks van Arsenal

Arsenal kwam met 8 zeges op een rij, in de Premier League en Europa League samen, naar degradatieklant Southampton. We kregen het verwachte eenrichtingsvoetbal in de eerste helft.



Maar de overrompeling van Arsenal leverde maar één doelpunt op, een atoomschot van Xhaka. In de tweede helft dacht de leider het op halve kracht uit te spelen, maar dat pakte verkeerd uit.



Het werd de helft van de Noor Elyounoussi, die eerst met een ultieme tackle de doorgebroken Gabriel Jesus het scoren belette. Aan de andere kant bood hij de slim lopende Stuart Armstrong de gelijkmaker aan.



Omdat een slotoffensief uitbleef, doet Arsenal een slechte zaak in het klassement. Het leidt wel nog altijd, maar Manchester City - dat gisteren vlot over Brighton liep - hijgt hen nu in de nek.