Zes dagen na winst tegen City, verliest Liverpool van de laatste in de Premier League

Wisselvalligheid blijft het ordewoord bij Liverpool in de Premier League. Nottingham Forrest maakte op eigen veld een einde aan het goede gevoel bij Jürgen Klopp en co, na een stuntzege. Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en AA Gent, maar ook ex-Liverpool) scoorde de enige goal. Orel Mangala viel tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in.