Chelsea en Liverpool blijven aanmodderen na scoreloos gelijkspel

Twee topploegen met een ferme vormdip. Chelsea en Liverpool staan respectievelijk de 11e en de 8e in het Premier League-klassement. In een onderling duel kregen de twee de kans om elkaar nog eens de loef af te steken, maar een scoreloos gelijkspel was de symbolische eindstand. Beide ploegen kregen de kans om te scoren, maar overtuigen lukte niet.