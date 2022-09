Geen winnaar in derby tussen Everton en Liverpool, Onana ontsnapt bij zware fout Van Dijk

De heropleving van Liverpool heeft maar een weekje geduurd. De vice-kampioen was bijzonder matig aan het seizoen gestart, maar herpakte zich met opeenvolgende zeges tegen Bournemouth (met 9 goals) en Newcastle.

In de stadsderby tegen Everton leed het team van Jürgen Klopp evenwel wéér puntenverlies in een aangename partij.

Beide ploegen raakten in de eerste helft het kader. Na rust eiste vooral Everton-doelman Jordan Pickford een hoofdrol op met knappe reddingen op pogingen van onder meer Firmino en Fabinho.

In minuut 70 barstte Goodison Park vervolgens uit zijn voegen, want Conor Coady leek de openingstreffer op zijn naam te zetten. De VAR verpestte het feestje door buitenspel op te merken.

In minuut 95 was Liverpool nog dicht bij het delirium. Alleen zag Salah zijn schot - via de uitstekende Pickford - tegen de paal uiteen spatten.

Een zoveelste domper dus voor Liverpool. De uitdager van Manchester City blijft achter met een bijzonder flauwe 9 op 18 en wacht nú al een flinke inhaalrace op de concurrentie.