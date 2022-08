Belgisch talent Roméo Lavia (18) zorgt met 1e Premier League-doelpunt voor stunt tegen Chelsea

De Tuchel touch lijkt wat uitgewerkt bij Chelsea. En daar zorgde vandaag een 18-jarige Belg voor.

De Engelse topploeg won twee seizoenen geleden de Champions League en toonde zich vorig jaar "the best of the rest" na de Premier League-titanenstrijd tussen Liverpool en Manchester City. Beide resultaten onder trainer Tuchel.

Maar dit jaar swingt het nog niet bij The Blues. Raheem Sterling en co presteren heel wisselvallig en tellen na vijf wedstrijden slechts 7 punten. De nieuwe aanwinst in de voorlijn van Chelsea zorgde vandaag wel voor een vroege voorsprong.

Maar opnieuw kon de ploeg van Tuchel niet overtuigen en doordrukken. Integendeel.

Eerst zorgde man-in-vorm Roméo Lavia voor de voorsprong. Hij knalde Southampton op het half uur langszij. Met zijn 18 jaar, 7 maanden en 24 dagen is hij de jongste scorende Belg in de Premier League. Dat record stond op naam van Adnan Januzaj, die 18 jaar en 8 maanden was bij zijn eerste doelpunt

Vlak voor de rust zorgde Adam Armstrong met een afgeweken bal voor de 2-1-eindstand.

De enige domper op de feestvreugde bij Southampton: na een uur spelen werd Roméo Lavia naar de douches verwezen met een spierblessure. De thuis-supporters zalfden de pijn met een staande ovatie. Uit de hoek van Chelsea bleef het de volledige wedstrijd oorverdovend stil.