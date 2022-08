Fabio Carvalho trekt Liverpool in 98e (!) minuut over de streep na moeizame wedstrijd tegen Newcastle

Newcastle is Bournemouth niet. Afgelopen weekend walste Liverpool nog met 9 goals over de tegenstand in Engeland, vanavond was het een ander verhaal thuis tegen Newcastle.



De bezoekers waren lang de evenknie van Liverpool. Nieuwste aanwinst gaf zijn visitekaartje af en knalde de voorsprong op het scorebord in Anfield.



Liverpool leek even van slag dat het weer op achtervolgen aangewezen werd. Pas na het uur kon Firmino de 1-1 maken. De thuisploeg bleef aandringen en in minuut 98 volgde de bevrijding dan toch: na geharrewar in de zestien knalde Fabio Carvalho de winnende goal in het dak van het doel.

Zo vermijdt de vicekampioen een buis op zijn Premier-League-rapport. Liverpool pakt 8 op 15 en volgt op 7 punten van leider Arsenal.