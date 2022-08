Sensatie op Anfield! Liverpool draait Bournemouth door gehaktmolen met 9-0

Met 2 op 9 had Liverpool de competitiestart volledig gemist. Tijd om de trouwe supporters te verwennen, dachten de roodhemden.

Luis Diaz opende in de 3e minuut het doelpuntenfestijn met een kopbal. Een pegel van Elliott zorgde dat Liverpool na 6 minuten al op rozen zat.

De man met het mooiste rapport was Roberto Firmino: 2 goals en 3 assists. Mo Salah kon zijn cijfers niet opkrikken.



Met 9-0-winnen, 2 teams deden het Liverpool voor in de Premier League: Manchester United (tegen Ipswich in 1995 en tegen Southampton vorig jaar) en Leicester (tegen Southampton in 2019).