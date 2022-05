Tottenham duwt Arsenal van Champions League-plaats met penaltygoal Kane tegen Burnley

De Spurs hadden het voorbereidend werk donderdag al gedaan door Arsenal met 3-0 in te blikken. De 3 punten vandaag volstonden om met 68 punten over de 66 van Arsenal te wippen. De Londenaars hebben morgen wel nog hun match van de voorlaatste speeldag te goed op Newcastle.



Tottenham komt tot op 2 punten van derde Chelsea, maar die hebben nog 2 thuismatchen op het menu tegen Leicester en Watford.



Op de slotdag ontvangt Arsenal Everton, terwijl Tottenham naar Norwich trekt, de rode lantaarn en al zeker van degradatie.





Burnley baalt, want het zit nog volop in de degradatiestrijd. Het staat op de eerste veilige plaats, maar het zal wel vloeken op de VAR. Die had bijna als enige een handspel gezien in het slot van de eerste helft, waarna een elfmeter volgde.



De bezoekende doelman Pope verrichtte nog mirakels op twee kansen van Son, Tottenham-doelman Lloris werd geholpen door de paal na een verre trap van Barnes.