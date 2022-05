BEKIJK: Leandro Trossard werkt met goal en assists mee aan vernedering van Manchester United

Manchester United sleept zich naar het einde van het seizoen en Brighton & Hove Albion heeft dat seizoenseinde nog wat pijnlijker gemaakt. Moises Caicedo (ex-Beerschot) had Brighton voor de rust op voorsprong gezet met een schuiver.

Na de pauze nam Leandro Trossard de regie in handen. De Rode Duivel bood Marc Cucurella de 2-0 aan. Voor Cucurella was het net als van Caicedo zijn eerste goal op Engelse bodem.

Trossard was nog niet klaar, want hij zette eerst Pascal Gross nog op weg naar de 3-0 voor hij met een gelukje zijn eigen naam ook nog op het scorebord zette: 4-0. Trossard heeft in zijn 3 seizoenen bij Brighton nu gescoord tegen Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham én Manchester United. Een leuke statistiek.

Voor de spelers van Manchester United kan het seizoen niet vlug genoeg eindigen. Na de vijfde uitnederlaag op een rij blijft er voor United nog slechts een verplaatsing naar Crystal Palace over. Erik ten Hag heeft nog een keer een bevestiging gekregen dat er werk op de plank ligt.