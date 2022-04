BEKIJK: Hattrick-hero Cristiano Ronaldo schiet United voorbij rode lantaarn Norwich

Wat een walk in the park moest worden voor Manchester United, werd een heuse nagelbijter. De troepen van Ralf Ragnick moesten vandaag opnieuw terugvallen op het torinstinct van hun veelbesproken nummer 7, Cristiano Ronaldo, om voorbij Norwich City te geraken.

Ronaldo zorgde op het half uur al voor een comfortabele 2-0-voorsprong voor de roodhemden. Eerst kreeg hij de 1-0 op een dienblaadje van de jeugdige Anthony Elanga, vervolgens torende hij boven alles en iedereen uit om de 2-0 binnen te koppen.

Maar zich in de voet schieten, lijkt stilaan het handelsmerk te worden van United dit seizoen. Doelpunten van de cultspits Teemu Pukki en Keiran Dowell brachten Norwich opnieuw langszij.

Gelukkig had Ronaldo de smaak ferm te pakken vandaag. In minuut 75 schaarde hij zich dan ook ostentatief achter een vrije trap. De laatste tijd geraakten zijn stilstaande fases amper over de muur. Maar Ronaldo onderschatten draait zelden goed uit.

Als vanouds verstuurde de Portugees nog eens een loeiharde pegel naar de verste hoek. Tim Krul raakte de bal nog met zijn vingertoppen, maar de kanonskogel van richting doen veranderen, lukte niet.

"Siuuuuuuu", weergalmde door Old Trafford. Ronaldo werd weer (even?) volledig in de armen gesloten door het thuispubliek.