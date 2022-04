Nieuwe uppercut: Leandro Trossard en Brighton trappen Arsenal uit de felbegeerde top 4

Voor rust opende Leandro Trossard knap de score. Na een snelle tegenaanval had Mwepu de Rode Duivel gezien in het strafschopgebied die van dichtbij Ramsdale kansloos achterliet.

Arsenal leek langszij te komen op slag van rust, maar de gelijkmaker van Martinelli werd afgekeurd.

Na de pauze deed Mwepu uiteindelijk het licht uit in het Emirates Stadium. Op aangeven van Caicedo - eerder dit seizoen nog aan de slag bij Beerschot - verdubbelde hij de score.

De aansluitingstreffer van Ødegaard kwam te laat, al had Sanchez in de toegevoegde tijd wel nog een heerlijke parade in huis op een kopbal van Nketiah.

Arsenal blijft zo achter met 0 op 6 in de Premier League en raakt voorlopig zijn plekje in de top 4 van het klassement kwijt aan rivaal Tottenham. Brighton zal dit seizoen netjes in de buik van het klassement afsluiten.