Kevin De Bruyne dirigeert City opnieuw naar leidersplaats in 300e match

City had het balbezit en de kansen, maar doelpunten vielen daar in de eerste helft niet uit. Pas na de rust kon City het overwicht omzetten in doelpunten.

Het was Riyad Mahrez die de 1-0 maakte (zie video). De ban was daarmee gebroken en ook Phil Foden kon scoren. Mahrez zorgde deze keer voor de assist.

In de 82e minuut kleurde De Bruyne zijn jubileumwedstrijd nog met een assist voor Silva, die de 3-0 eindstand vastlegde.

City wipt zo opnieuw over Liverpool naar de eerste plaats met 77 punten. Brighton blijft tiende met 40 punten.