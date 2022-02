Ongelukkige Ronaldo en Manchester United bijten tanden weer stuk op Watford

Watford deed wel een belletje rinkelen bij de spelers van Manchester United. In de heenwedstrijd werden de Mancunians met zware 4-1-cijfers naar de slachtbank geleid. Een dag later werd trainer Ole Gunnar Solskjaer bedankt voor bewezen diensten.



ManU had dan ook iets recht te zetten en het voetbalde ook heel wat kansen bij elkaar. Vooral Cristiano Ronaldo was zeer bedrijvig, maar ongelukkig in de afwerking. CR7 raakte een keer de paal en zag een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel.

De kansen stapelden zich op, de frustratie werd ook groter. Het leek vanmiddag maar niet te willen lukken voor Manchester United.



Ook in de slotfase werd Watford omsingeld. De bal kwam telkens snel weer terug in de zestien van de bezoekers. Toch hielden ze kranig stand. Een doelpunt, dat ManU wel verdiende, kwam er niet meer. Met dat punt schiet Manchester United niet op in de stand.