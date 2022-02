Gouden duo Kane en Son schrijft Premier League-geschiedenis tegen Leeds

Tottenham had wel gestunt tegen Manchester City, maar een week later gingen de Spurs alweer onderuit tegen Burnley, de 4e nederlaag in 5 competitieduels. "Misschien ben ik minder goed dan de mensen zeggen", foeterde coach Antonio Conte.

Maar een week later kan de Italiaan weer glimlachen na een knappe prestatie tegen Leeds. Na amper 10 minuten sloeg Matt Doherty al toe, 727 dagen na zijn vorige Premier League-doelpunt. Kulusevski werd even later geen strobreed in de weg gelegd voor de 0-2.

Toch was het vooral weer scherpschutter Harry Kane die de aandacht zou opeisen. Op aangeven van Hojbjerg werkte de Engelse spits prinsheerlijk af. Leeds keek voor de vierde keer dit seizoen tegen een 0-3 aan bij de rust.

Het historische moment zou evenwel pas na de pauze volgen. Na een geweldige pass van Kane kon Heung-Min son de kers op de taart zetten. Het duo heeft samen al 37 Premier League-doelpunten opgezet en steekt zo Didier Drogba en Frank Lampard voorbij als meest succesvolle duo.