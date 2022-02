Manchester United boekt ondanks 70 dolle seconden belangrijke driepunter bij Leeds

Na enkele flauwe weken ging Manchester United op bezoek bij Leeds United op zoek naar een deugddoende 6 op 6.



Ondanks een moeizame openingsfase kwamen de bezoekers rond het halfuur ook op voorsprong. Harry Maguire buffelde een hoekschop van Shaw staalhard binnen. Meteen de eerste hoekschopgoal in 139 (!) pogingen voor United.



Het was een doelpunt dat de Mancunians vleugels gaf, want kort voor de rust maakte Bruno Fernandes er zelfs 0-2 van.



Het broodje van de bezoekers leek gebakken, maar in 70 seconden tijd sloeg Leeds plots twee keer toe. Een voorzet van Rodrigo waaide eerst over de grabbelende De Gea, waarna Raphinha niet veel later van dichtbij de gelijkmaker binnenduwde.



De Leedse remontada kreeg uiteindelijk geen happy end, want na doelpunten van Fred en Elanga sleepten Ronaldo en co de belangrijke driepunter dan toch over de streep.