BEKIJK: Youri Tielemans scoort, maar Leicester wint niet van West Ham

De strafschop van de Rode Duivel paste perfect in het hoekje, West Ham-doelman Fabianski kon er net niet bij. Leicester leek in de tweede helft nog eens op weg naar een thuiszege na een doelpunt van Pereira, maar in het slot zorgde Dawson voor de 2-2.

Leicester blijft zo hangen in de middenmoot, West Ham sluit het weekend af op de 4e plaats.