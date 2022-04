BEKIJK: Arsenal graait 3 punten mee uit Stamford Bridge, waar Romelu Lukaku onder boegeroep veld verlaat

Zowel Chelsea als Arsenal kreeg de afgelopen weken rake klappen te verduren. Toch waren de Londense teams niet bang om vol de aanval op te zoeken.



Vroeg in de wedstrijd bezorgde geklungel van Christensen de bezoekers een uitstekende mogelijkheid. Nketiah nam het cadeau van de Deen maar al te graag aan en bracht zijn ploeg op voorsprong.



Daar kon Arsenal niet lang van genieten. Timo Werner, die naast Romelu Lukaku een basisplek kreeg, maakte met een gelukje gelijk. Smith Rowe en Azpilicueta zorgden met snelle omschakelingen uit het boekje voor een scorebord in evenwicht bij de rust.



Chelsea was in een gulle bui en deelde na de pauze nog een geschenk uit aan Nketiah. De geluksvogel tikte zijn ploeg weer op voorsprong. Een geluksvogel was Romelu Lukaku allerminst, want na een uurtje zat zijn wedstrijd erop. Onder boegeroep van enkele misnoegde fans verdween de Rode Duivel naar de bank.



Saka besliste de partij vanaf de stip. Arsenal neemt de drie punten mee uit Stamford Bridge en komt in de stand op gelijke hoogte met Tottenham. De strijd om het vierde CL-ticket is nog niet gestreden.