Liverpool is een maatje te groot voor Brentford en wipt over Chelsea

Liverpool kon een zaakje doen een dag na het verlies van concurrent Chelsea in de topper bij Manchester City. Maar het team van Jürgen Klopp kon zelf in zijn laatste 3 competitiewedstrijden ook maar een 2 op 9 voorleggen. Dan is een stugge tegenstander als Brentford geen cadeau.



De bezoekers hielden het achterin goed gesloten en gaven weinig weg, ook al had Liverpool het meeste van het spel. De thuisploeg brak de ban vlak voor de rust, toen Brentford een hoekschop niet goed weg kreeg. Dankzij Fabinho trok Liverpool met een minieme bonus naar de kleedkamer.



In de 2e helft flirtte Mbeumo met de gelijkmaker voor Brentford, maar het schot van de Fransman zoefde net naast de kooi van Liverpool-doelman Alisson.



Na die waarschuwing voerde Liverpool de druk nog wat op. Jota ramde de bal eerst nog op het kader, 20 minuten voor tijd zorgde Oxlade-Chamberlain voor de verlossende 2-0. In het slotkwartier deed de Brentford-defensie invaller Minamino nog de 3-0 cadeau.